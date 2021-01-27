染疫人数逼近19万 爱尔兰延长最高级别防控措施

（早报讯）爱尔兰总理马丁周二（26日）宣布，爱尔兰政府决定将5级疫情防控措施延长至3月5日。当天爱尔兰的累计冠病确诊病例数逼近19万起。

新华社报道，马丁当天表示，尽管爱尔兰的新增确诊病例近期有所下降，但住院病例和重症患者数量仍居高不下，给医疗系统和医护人员带来巨大压力，境外输入的变种冠病病毒给疫情防控增添新挑战。

马丁说，政府将在各入境口岸加大执法力度，违反入境前必须进行冠病检测规定者将罚款2500欧元（约4028新元）或判处半年监禁，情节严重者可同时处以罚款和监禁。另外，爱尔兰将对来自巴西和南非的入境人员实施14天强制集中隔离。

爱尔兰政府此前规定，除6岁以下儿童和机组、海运人员等特殊人群外，所有入境爱尔兰的人必须提供72小时内的阴性冠病检测证明；除另有规定外，所有人员入境后必须自我隔离14天，且在入境五天后再次进行冠病检测。

5级是爱尔兰疫情防控的最高级别。爱尔兰从去年12月24日午夜起进入5级防控状态，其截止日期原定为今年1月31日。这一防控级别的措施要求所有人除非特殊原因不得离家5公里以上，所有非生活必需的零售店和绝大部分室内文化娱乐体育设施必须关闭。

爱尔兰卫生部1月26日晚公布的数据显示，该国累计确诊病例18万9851起，累计死亡病例3066起；现有约1750名住院病例，其中216名患者在加护病房接受治疗，这些患者数据均处于爱尔兰暴发疫情以来的最高水平。