拜登谴责在疫情中歧视亚太裔美国人现象

（早报讯）美国总统拜登周二（26日）签署一项备忘录，谴责冠病疫情中出现的亚太裔美国人遭受种族歧视和排外现象。

拜登在备忘录中说，疫情期间，煽动性和排外言论让亚太裔人士、家庭、社区和商家处于风险中。美国联邦政府必须承认助推了这些排外情绪，比如政治领袖用地理位置指代疫情。这些言论引发针对亚太裔毫无根据的担忧，同时造成针对他们的霸凌、骚扰和仇恨犯罪率上升。

拜登说，尽管遭受排外，亚太裔在疫情期间乃至美国历史中让美国更加安全。估计约有200万名亚太裔人士作为医护人员和应急人员等服务于应对这场危机的一线。

拜登说，联邦政府应该处理针对亚太裔的种族歧视、排外情绪等问题。就此，他在备忘录中提出几项措施，包括要求联邦政府所有部门和机构采取适当措施，确保官方举措、文件和声明中不会出现或造成针对亚太裔种族歧视、排外情绪等的内容；要求美国司法部长与各方协作，以防止针对亚太裔的歧视、霸凌、骚扰和仇恨犯罪等问题。

美国倡议团体联盟“停止针对亚太裔的仇恨”发表声明，对拜登备忘录表示欢迎，同时透露，冠病疫情在美国暴发以来，数千名亚裔美国人曾报告遭遇仇恨和暴力行径，绝大多数人生活在担忧之中。

美国媒体和专家认为，一些政客反复将病毒名称与地理位置联系在一起，对此负有一定责任。美国众议院去年9月曾表决通过一项决议，谴责“所有形式的与新冠病毒相关的反亚裔情绪”。