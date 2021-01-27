马国除夕团圆饭传限制20人以下

（早报讯）消息人士表示，马来西亚政府制定农历新年标准作业程序时，可能参考去年开斋节的做法，规定团圆饭人数顶限是20人，同时禁止跨州移动。马国新一轮行管令将在2月4日届满，这距离2月12日农历正月初一只有八天，当地民众都关注政府将如何制定春节前后关于团圆饭和拜年的标准作业程序。

《星报》引述内阁消息指出：“团圆饭对华族而言很重要，政府希望尽量避免让人觉得当局影响喜庆气氛。”但消息人士说，当局仍将对团圆饭制定严格标准作业程序，例如如保持社交距离等。这是因为一些家庭的团圆饭可能涉及很多人，也很可能有年长者。消息也说，由于现在不准堂食，所以当局很可能不批准民众到餐厅吃团圆饭。

马国去年5月实施有条件行动管制令（CMCO）时，回教徒获准在开斋节首日能与不超过20名近亲聚会，人数多寡视屋内空间而定。当时也不准跨州移动。当局也促请回教徒别握手祝贺，也避免拜访年长者或病人。

此外，联邦政府可能参考砂拉越1月16日新公布的农历新年及元宵节庆祝活动标准作业程序。砂拉越政府规定，大年初一只限不超过20名近亲家人团聚，屋主必须准备体温测量器让家人测量体温。体温超过37.5摄氏度或有任何冠病症状的家人不能进屋。屋主须确保屋内座位相距不少过一米，让家人维持社交距离。大家也不能有握手或拥抱等肢体接触。