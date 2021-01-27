韩国超过5000名快递员工将罢工

（早报讯）韩国超过5000名快递职员宣布罢工，要求资方改善工作环境。

韩联社报道，全国民主工会总联盟旗下全国快递工会星期三（27日）在首尔市中区韩进宅配总部前举行记者会表示，该工会共97%的工会成员参加了20至21日进行的快递工会总罢工投票，其中91%的人赞成罢工。

工会宣布，将于星期五（29日）启动无期限大罢工。CJ大韩通运、乐天宅配、韩进宅配等民营快递公司工作的2800名工会成员将投入罢工，快递工会邮递局本部的2650名工会成员以拒绝配送未分拣包裹的形式参与罢工。

工会表示，在与快递公司达成“社会性协议”后，快递现场工作环境仍无改观，并将签署劳资协议书作为取消罢工的条件。工会认为，作为外包发包商的快递公司应该承认快递工会的合法地位，并在劳资协议书中写入社会性协议内容。

据此前报道，去年共有16名快递员死于过劳，直到物流快递公司于去年10月联合发表防范对策，在12月时仍有4人因过劳去世、今年1月也有1人过劳死亡。

工会称，在快递劳动者接连遭遇过劳死这一严重情况下，仍然无法签署有法律强制效力的劳资协议，即便快递公司反复单方面撕毁协议，也没有人得到救济，处境令人绝望。

此前，在快递员过劳死的悲剧接连发生后，韩国全国快递工会曾与快递公司达成“社会性协议”，明文规定快递公司负有分拣责任。