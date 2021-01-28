（早报讯）美联储官员将基准利率维持在接近零的水平不变，称美国经济复苏速度放缓。美联储再次承诺，会在冠状病毒大流行期间使用所有可用工具来支持经济。

据彭博社报道，联邦公开市场委员会重申，将维持债券购买计划不变，每月购债量保持在1200亿美元（约1593亿新元），直到经济朝着实现就业和通胀目标取得“进一步实质性进展”。美联储没有调整所购债券的构成。

联邦公开市场委员会在声明中说：“近几个月来，经济活动和就业的复苏步伐有所放缓，走软情况集中在受疫情影响最严重的领域”。此前官方公布的数据报告显示，在全美疫情反弹之际，去年12月美国就业人数出现4月以来的首次下滑，零售销售连续第三个月下跌。

声明公布后美国国债维持涨势，10年期收益率徘徊在1.02%左右，美元上扬，标普500指数下挫。

美联储在声明中还提到了疫苗接种，称经济发展的道路将不仅取决于冠状病毒本身，而且还取决于疫苗接种的进展。而疫苗分发工作开局并不顺利。

政策声明称，“经济发展路径很大程度上取决于病毒的情况，包括疫苗接种进展。持续的公共卫生危机给经济活动、就业、通货膨胀造成压力，给经济展望带来很大风险”。

美联储最新声明中将“展望在中期面临风险”这句话里的“中期”一词删除了，而该词在12月声明中存在。

联邦公开市场委员会一致投票赞成将联邦基金目标利率区间保持在0-0.25％不变。

一些美联储官员最近几周暗示，逐渐缩减债券购买计划可能最早在2021年末开始，但联储局主席鲍威尔在1月14日表示“现在不是讨论退出策略的时候”。