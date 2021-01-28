世卫组织：冠病新变种毒株已在数十个国家地区迅速传播

（早报讯）世界卫生组织周三（27日）说，使得冠病病毒更具传染性的新变种毒株，可能使疫苗和抗体保护效果降低，并已在数十个国家地区迅速传播。

据法新社报道，在其最新的流行病学更新中，世卫组织表示，到1月25日，在英国首次发现的更具传染性的冠病变种已传播到世界所有地区的70个国家。世卫组织说，被称为VOC 202012/01或B.1.1.7的变种病毒，已被证明比之前的病毒变种更容易传播，因此在过去一周内传播到10个国家地区。

英国首相约翰逊上周还警告说，新的研究表明，这种毒株可能更致命，但世卫组织周三强调，这些“结果是初步的，需要更多的分析来进一步证实这些发现”。为了适应环境，所有病毒在复制时都会发生变异，科学家已经追踪了导致冠病的严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）的多重突变。

据报道，绝大多数的变种并不重要，但世卫组织敦促各国积极努力发现可能显着改变病毒毒力或传播性的突变。

世卫组织说，南非的501Y.V2变种病毒如今已传播至31个国家，比上周多出八个。世卫组织表示，冠病病毒的第三个变种首先在巴西发现，现在已出现在八个国家，而一周前只有两个。该变体称为P1，引起可能会更具传染性或导致更严重的疾病的担忧。世卫组织说，目前需要进一步研究，以评估这些新变体是否会导致传播率、严重程度或抗体中和活性发生变化。