苹果季度营收首次突破1000亿美元

（早报讯）苹果公司报告的季度营收首次突破1000亿美元（约1330亿新元），得益于该公司首款5G设备iPhone 12的强劲假期销售。

据彭博社报道，这家科技巨头的股票在盘后交易中几乎没有变化。这只股票在过去三个月飙升了20%以上，因此超出华尔街预估的业绩不足以推动其进一步攀升。

苹果连续第四季度没有提供收入预测。该公司先前以冠病疫情带来的不确定性为由选择不这么做。

Cross Research的分析师克罗斯（Shannon Cross）说：“这是一个非常强劲的季度。目前可能给股票造成压力的是他们没有给出指导。”

苹果在一份公告中表示，在截至12月26日的一个季度，该公司营收增长21%，至1114亿美元。彭博汇总的数据显示，分析师平均预期为1031亿美元。利润为每股1.68美元，也高于华尔街的预期。

收入增长的主要推动力来自iPhone 12，这是首个包含四款新机型和5G功能的iPhone系列。手机销售额为656亿美元，轻松超过华尔街估计的603亿美元。

苹果首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）在一份声明中说：“12月当季的业务表现，受到了各个产品类别双位数增长的推动，这也刺激了所有区域市场录得创纪录的收入，且已安装的活跃设备基础升至历史新高，”