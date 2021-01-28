苏格兰独立呼声响起 约翰逊急赴灭火

（早报讯）英国首相约翰逊星期四（28日）前往苏格兰，试图对当地举行第二次“独立公投”日益高涨的呼声进行“紧急灭火”。

路透社报道，英国与欧盟彻底“斩断情缘”，以及约翰逊被指对抗疫情不力等因素促使苏格兰近期再掀一波“脱英”独立浪潮。

民调显示，苏格兰人普遍认为苏格兰民族党党魁、苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金在应对这场危机方面比约翰逊做得好。

多项民调均显示，大多数人支持苏格兰独立，苏格兰民族党已宣布包含11点内容的“公投路线图”以及一个新组建的“独立工作组”。

约翰逊在出发前表示，苏格兰作为英国的一部分，能够获取由牛津大学研发的阿斯利康冠病疫苗，而且这些疫苗由统一的武装部队管理，目前这些部队正在苏格兰建立80个新的疫苗中心。

约翰逊说：“我们齐心协力地抗击了疫情。”“在这次疫情期间，全英国的共同合作才是苏格兰人民所期望的，这也是我所关注的。”

作为访问的一部分，约翰逊周四前往格拉斯哥的冠状病毒测试设施。约翰逊发言人说，“走出去见企业、社区和人民是首相工作的基本部分。重要的是他要继续会见，并了解那些在冠病疫情前线的人 ”。

如果苏格兰成为独立国家，已经在应对脱欧和冠病大流行带来的经济后果的英国将会失去大约三分之一的陆地，和近10%的人口。