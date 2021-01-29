美批准日本引渡协助戈恩潜逃的两名美国人

（早报讯）美国波士顿联邦法院批准日本引渡协助前日产汽车董事长戈恩弃保潜逃的两名男子。

路透社报道，波士顿地方法院法官塔尔瓦尼周四（28日）驳回了前美国陆军“绿绒帽”成员迈克尔·泰勒（Michael Taylor）和他儿子、彼得·泰勒（Peter Taylor）的拒绝引渡申请。

在塔尔瓦尼法官做出裁决之前，美国国务院已同意将迈克尔·泰勒和彼得·泰勒移交日本当局，为这项引渡申请扫除了障碍。

塔尔瓦尼法官说：“虽然日本的监狱条件可能很糟糕，但这不足以构成拒绝引渡的理由。”她还说，美国“充分确定，泰勒父子被控犯下的罪行是属于可引渡的罪行。”

戈恩和日本驻华盛顿大使馆没有立即对美国法院的裁决置评。

戈恩在2018年11月及2019年4月，因涉嫌少报收入和非法挪用日产资金等罪名在日本被捕，过后获准保外候审。

检察官指出，2019年12月29日，戈恩在泰勒父子的协助下藏身在一个大箱子里，通过日本关西机场私人飞机使用的高级通道货物管道逃离日本，返回他的家乡黎巴嫩。黎巴嫩与日本并没有签订引渡条约。

检察官指泰勒父子协助戈恩潜逃，获得了130万美元（约173万新元）的报酬。

日本东京检察厅在2020年1月正式就协助戈恩潜逃一案，对泰勒父子和另外一人发出逮捕令。