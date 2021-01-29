拜登签署行政令 扩大医保覆盖范围 

（早报讯）美国总统拜登周四（28日）签署两份行政命令，扩大政府赞助的医疗保险覆盖范围，将低收入人群包括在内。

美国之音报道，拜登在竞选期间就把扩大医保覆盖范围作为他的竞选承诺之一，周四的行政命令是他实现这个竞选承诺的第一步。

拜登在签署仪式上说：“这两份命令是为了抵消（前总统）特朗普造成的破坏。今天我们不是在制定新的法律，只是恢复平价医疗法案和医保，回到特朗普成为总统前的样子。”

白宫在一份新闻稿中表示，通过这两部行政命令，拜登-哈里斯政府会重新开放健康保险市场的登记注册，采取额外步骤强化医保和平价医疗法案，并保护女性健康。

第一部强化医保的命令规定，美国卫生与公众服务部将重新开启政府的保健网站，允许美国民众在今年2月15日至5月15日的“特殊登记时间段”，根据需要进行医保的注册登记，以应对冠病大流行的冲击。

拜登还将指示联邦机构重新审视限制美国民众获得医疗的规定和政策，并考虑能够保护和加强医保普及度的措施。

许多美国人在疫情期间丢失工作，由于大多数医保都与个人的工作紧密联系在一起，有工作的人才有医保。拜登的这部命令可以给这些失去工作的人提供医保。

第二部命令是撤回所谓的“墨西哥城政策”规定，该规定禁止提供堕胎咨询的国际非盈利组织接受美国资金。

这个规定从美国前总统里根时期开始，在过去的几十年里被反复地实施又撤回。每当共和党进入白宫，美国就实施该规定，每当民主党进入白宫，美国就会撤回该规定。

在移民问题上，拜登上任后立刻下令停止对非法移民进行遣返，但得克萨斯州一法院阻止了这一政策的实施。白宫新闻秘书普萨基说，拜登将在接下来的一周采取行动，确保这一政策获得落实。