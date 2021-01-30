进一步收紧防疫管制 法国将对非欧盟国家关闭边境

（早报讯）当地时间29日，法国官方决定进一步收紧防疫管制，法国总理卡斯泰当晚公布一系列相关具体措施，宣布法国将对非欧盟国家关闭边境。

据中新社报道，法国卫生部当晚发布的冠病疫情数据显示，法国29日单日新增确诊病例22858起，累计确诊病例超过315万起，达3153487起。法国冠病死亡病例现为75620起，新增死亡病例820起。

法国国防委员会29日晚召开会议讨论疫情应对，比原计划提前一天，法国总统马克龙主持会议。官方通过会议决定进一步收紧防疫管制。法国总理卡斯泰在会后代表政府公布相关具体措施。

卡斯泰宣布，法国将对非欧盟国家关闭边境。任何从法国领土出入非欧盟国家的旅行将被禁止，除非有“令人信服的理由”。该措施将于1月31日零时起正式生效。

对于欧盟内部入境法国的情况，卡斯泰表示，任何从欧盟国家入境法国的人员都必须出示冠病检测阴性证明，边境工人除外。卡斯泰补充说，从1月31日开始，也禁止所有往来法国海外领土的非必要旅行。

卡斯泰还宣布，法国从1月31日起关闭“面积超过2万平方米的非食品类购物中心”。这些购物中心被认为导致人员过于集中。同时，从2月1日起，所有超市将加强人流控制。

卡斯泰要求尽可能恢复远程办公。他指出，所有公司如果条件允许均应加强远程办公的有效利用。他说，公共行政部门也应利用远程办公手段。