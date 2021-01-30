白宫将审查特朗普政府包括中美贸易协议在内的所有国安措施

美国白宫发言人普萨基昨天表示，拜登政府将对前总统特朗普实施的所有国家安全措施进行审查，包括2020年1月签署的美中第一阶段贸易协议。

根据路透社报道，当被问及拜登是否认为这项协议仍然有效时，普萨基在白宫的一次简报会上表示：“上届政府实施的所有举措都在审查中，因为这关系到我们的国家安全措施，所以我不会假设事情会取得进展。”

她称，拜登政府专注于“以强势立场处理美中关系，这意味着，与我们的盟友和伙伴就将如何与中国合作进行协调和沟通。”

彼得森国际经济研究所研究员Chad Bown本月发布的一份分析报告显示，2020年中国对美国商品的购买规模比中国在贸易协议中承诺的少42%。

白宫并未立即就拜登政府是否在积极考虑退出美中第一阶段贸易协议置评。

美中贸易全国委员会发言人巴里（Doug Barry）表示，拜登团队审查贸易协议和特朗普的其他政策是有道理的，但他淡化了对任何立即退出协议的担忧。

他表示：“目前我们对这一进程没有太多解读。中国还有11个月的时间来兑现再购买2000亿美元（2653亿新元）美国产品的承诺。”

他还指出，中国已经购买了大量农产品，提振了该行业的就业，并表示中国官员已发出信号，称他们计划履行贸易协议中的承诺。

他补充说，“这样做是最终取消针对彼此商品施加的、给双方都造成伤害的关税的关键，这些关税已经让美国民众失去了就业机会，令国内生产总值(GDP)下降，并使生活成本增加。退出这项协议可能会使这些关税及其造成的损害成为永久性的。”