柔州议员批慕尤丁政府抗疫不力致新加坡暂停RGL

（早报讯）马来西亚柔佛州议员指责慕尤丁政府抗击冠病疫情不力，导致新加坡决定暂停与马国的互惠绿色通道（RGL）长达三个月，并担心若疫情持续加剧，新加坡可能也会暂停周期性通勤安排（PCA），甚至重演去年边境全面关闭的情况。

在野的民主行动党士都兰区州议员曾笳恩及柔佛再也区州议员廖彩彤今天（1月30日）发联合文告说，马国昨天的单日新增确诊病例破5000起后，新加坡今早就宣布上述措施，显示这是慕尤丁政府抗疫失败的直接结果。

他们指出，目前失控的疫情是从去年9月底沙巴州选举开始，以及政府的防疫标准作业程序（SOP）不一致所造成。“政府抗疫无能，造成了RGL被暂停、罗厘司机严重堵车的问题。若情况持续恶化，不难排除新马两国的PCA也会被暂停，甚至重演去年边境全面关闭的情况。”

他们说，新山成千上万仰赖新加坡与新山人流的中小企业，目前都受到非常严重的打击。若疫情持续失控，经济复苏遥遥无期。

他们认为，当局无须一直实施行动管制令(MCO)或有条件行管令（CMCO)，或是持续更改SOP，造成公众混淆，而应制定一个以科学数据为准，清楚、透彻的SOP。“只有当总病例数下降时，边境才有望全面开放，新山的经济才能复苏。”