翁山淑枝及民盟高层被拘留

（早报讯）缅甸执政党全国民主联盟（民盟）领袖包括翁山淑枝在新一届国会即将开幕前突然被拘留。

民盟发言人苗纽（Myo Nyunt）通过电话告诉路透社，国务资政翁山淑枝和总统温敏以及其他高层官员今天清晨被“带走”。

缅甸国务资政翁山淑枝（右）和总统温敏（左）以及其他高层官员2月1日清晨被军方“带走”。图为两人2016年在缅甸国会外的合影。温敏时任缅甸议会人民院议长。（法新社）

苗纽在电话中呼吁人民“不要轻举妄动”，并表示希望人民能够“遵照法律。”他预计自己也会被扣押。

缅甸新一届国会将在周一开幕，民选政府和缅甸军方的关系近期变得紧张，甚至引发军方可能发动政变的担忧。

翁山淑枝（右）2015年与缅甸武装部队总司令（左）2015年会面。缅甸民选政府和军方的关系在去年11月大选后就因选举结果变得紧张。（法新社）

翁山淑枝领导的民盟在去年11月8日的大选中第二度赢得压倒性胜利后，军方就一再指责选举充斥舞弊，要政府解决问题，并恫言将“采取行动”。军方发言人1月26日接受媒体访问时，拒绝排除军方发动“政变”的可能性，也拒绝证实军方指定议员是否会出席即将举行的议会会议。

翁山淑枝领导的民盟在去年11月8日的大选中第二度赢得压倒性胜利。图为当时一辆印有翁山淑枝画像的轿车在曼德勒街头庆祝。（法新社）

而武装部队总司令敏昂莱1月27发表视频讲话时，强调2008年宪法是“一切法律的母法”，应加以遵守，但在特定情况下“有必要撤销宪法”。

根据宪法，缅甸军方不能干预民选政府施政，武装部队总司令只有在“极端情况”下才可执政；极端情况指的是“联盟政府瓦解、民族团结解体或主权权力丧失”。以目前的情况来看，若军方要夺权，就必须废除宪法。

2月1日在缅甸仰光街头依然有支持翁山淑枝的横幅。（法新社）

缅甸广播电视台：出现技术故障 无法广播

另据报道，翁山淑枝及其他高级官员被“带走”的数小时后，缅甸广播电视台MRTV在面簿上说：“由于我们的通讯出问题，特此敬告大家，MRTV的常规电视节目和电台节目将无法广播。”

翁山淑枝等人被缅甸军方带走后，军方迅速派人维持社会秩序。图为2月1日在仰光街头值守的缅甸军人。（路透社）

缅甸军方宣布实施为期一年紧急状态

另一方面，缅甸军方今天发表声明说，根据宪法条款，实施为期一年的紧急状态。

与此同时，缅甸军方电视台说，总统府宣布将国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。

缅甸电视台宣布实施为期一年的紧急状态。（法新社/直播截图）

美国敦促缅军逆转行动否则将采取行动

针对翁山淑枝等人突然被拘留，美国政府表明反对任何试图改变缅甸选举结果或阻碍缅甸民主过渡的行动，并警告“如果这些措施没有逆转，美国将对有关责任者采取行动”。

报道指出，美国白宫发言人普萨基发表声明说，美国总统拜登已经掌握缅甸的情况。

她说，美国“敦促缅甸军方和其他有关各方遵守民主规范和法治，并释放他们在周一（2月1日）扣押的人。”

美国白宫发言人普萨基说，美国总统拜登已掌握缅甸的情况，她说：“美国敦促缅甸军方和其他有关各方遵守民主规范和法治，并释放他们在周一扣押的人。”（彭博社）

澳洲：缅甸军方必须“立刻放人”

澳大利亚也要求缅甸军方立即释放翁山淑枝及其他领导人。

澳洲外交部长佩恩周一（2月1日）发表声明说：“我们呼吁（缅甸）军方尊重法治，通过合法机制解决争端，并立即释放所有民选领导人和其他被非法拘留的人。”

联合国秘书长呼吁缅甸军方“尊重人民意愿”

联合国秘书长古特雷斯则强烈谴责缅甸军方拘留翁山淑枝以及其他政治领袖的行动。

联合国发言人杜哈里克发表声明说，古特雷斯呼吁缅甸军方领袖“尊重缅甸人民的意愿”。

联合国秘书长古特雷斯呼吁缅甸军方领袖“尊重缅甸人民的意愿。”（法新社）

杜哈里克指缅甸的事态发展对缅甸的民主改革构成了严重的打击。

他说：“所有领袖所做一切都必须以维护缅甸民主改革为首要，开展有意义的对话，避免暴力，并充分尊重人权和基本自由。”