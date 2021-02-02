韩国防白皮书：朝鲜增编导弹旅强化特战军

（早报讯）根据韩国国防部周二（2日）发布的《2020国防白皮书》，朝鲜将导弹旅和步兵师分别增至13个和6个，并加大特殊作战军的打击训练力度。

韩联社报道，韩国国防部在白皮书中介绍了近两年来朝军发生的具体变化。

根据该白皮书，朝鲜将战略军旗下导弹旅从原先的9个增至13个。有观点认为，朝鲜可能在已有的近程、中程和中远程弹道导弹基础上，在导弹旅新部署朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）、“陆军战术弹道导弹”（ATACMS）、“火星-12号”中程弹道导弹和“火星”系列的部分洲际弹道导弹（ICBM）。

朝鲜的核能力方面，白皮书指出，朝鲜拥有足以制造核武的50公斤钚，并拥有相当规模的高浓铀，其核武器小型化技术也已达到相当高的水平。这与两年前白皮书介绍的内容相同。

白皮书介绍，为提升特殊战部队的地位，朝军自主部署运营特殊作战军，但韩国国防部尚未发现有关朝鲜是否在特殊作战军旗下编制司令部或任命司令等动向。近日，特殊作战军加强以青瓦台等韩方重点设施的模型为标的的打击训练，并更新相关装备。

白皮书称，朝鲜近期打造能搭载新型潜射弹道导弹（SLBM）的新型潜艇。这可能是指3000吨以上级潜艇。两年前的白皮书只提及鲸鱼级（2000吨级）潜艇。

另外，2020年度白皮书同2018年度一样，使用“敌人”取代“主敌”措辞称，韩军将威胁大韩民国主权和国土、国民、财产安全的势力视为敌人。白皮书还介绍《九一九军事协议》落实情况，并表达启动韩朝军事联合委员会、基于互利互惠原则控制军备扩张的意志。