美国经济今年年中或恢复至疫情前水平

（早报讯）美国国会预算办公室说，基于扩大冠病疫苗接种范围和放松疫情管控措施等预期，今年年中美国经济有望恢复至疫情前水平，全年预计将增长4.6%。

新华社报道，美国国会预算办公室周一（1日）发布报告说，去年冠病大流行对美国经济造成严重破坏，影响主要集中在旅游和酒店业等经济部门，低薪工人大量失业。不过，去年下半年以来经济复苏强于预期，基于疫苗接种范围扩大、新增病例减少以及保持社交距离范围缩小等预期，2021年美国经济有望实现扩张，并在未来数年持续复苏。

报告预测，今明两年美国实际国内生产总值（GDP）将分别增长4.6%和2.9%，高于去年7月份的预测值。2021年至2025年，美国实际GDP年均增长率将达到2.6%。

不过，美国就业市场复苏或将慢于整体经济回暖速度。报告显示，美国失业率今明两年将分别降至5.3%和4.9%，但就业人数或到2024年才能恢复至疫情前水平。

报告还预测，美国通胀率未来几年将持续低于2%的目标，其中今明两年仅为1.6%和1.8%，2024年才有望升至2%以上。

国会预算办公室指出，虽然经济增长预期较此前上调，但美国经济增长前景仍面临许多不确定性，包括疫情发展趋势、货币和财政政策有效性，以及美国公共债务和赤字大幅增加对全球金融市场的影响等。