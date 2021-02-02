德国能在夏季结束前向所有公民提供冠病疫苗

（早报讯）德国总理默克尔表示，德国“在今年夏季结束前为所有公民接种冠病疫苗”的目标可以实现。

默克尔周一（1日）与德国各州州长及多家疫苗生产商举行视频会议商讨疫苗供应问题。她在会后的新闻发布会上说，经过交流，疫苗供应情况更加明确，对供应量的预测也更加可靠。

默克尔说，即使只有欧盟已批准的三款冠病疫苗供货，上述目标依然可以实现，如有其他疫苗获批，供应量将更大。虽然欧盟今年一季度的疫苗产能仍然有限，但情况有望在二季度好转。

欧盟目前已批准三款冠病疫苗投入使用，分别由美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司、美国莫德纳公司、英国阿斯利康制药公司与牛津大学研发。据默克尔介绍，美国强生公司以及德国“痊愈”疫苗公司研发的冠病疫苗也有望获批。

德国去年12月底启动冠病疫苗接种，各地先后遇到疫苗供货不确定、难以预约等问题。默克尔表示，政府将补充制定一项疫苗接种计划以更好地掌握疫苗供应情况，还将设立一个平台协调疫苗相关物资的生产与分配。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，截至2月1日零时，德国单日新增确诊病例5608起，累计222万1971起；新增死亡病例175起，累计死亡病例5万7120起；截至2月1日上午10时，疫苗接种已超过246万剂次。