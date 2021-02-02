砂州除外 马国宣布延长行管令至2月18日

（早报讯）马来西亚政府宣布，除了砂拉越，目前在各州落实的行动管制令（MCO）将延长14天，直到2月18日。

星洲网报道，国防部高级部长依斯迈沙比里在线上举行新闻发布会说，基于马国冠病疫情严重，单日确诊居高不下，国家安全理事会在听取卫生部劝告后，决定延长原定在2月4日结束的行管令（MCO）期限。

他说，在行管令下，人民禁止跨州跨县。 “多人问，为何要禁止跨州？过去我们曾允许跨州，结局就是确诊病例增加，有31个感染群还是与跨州有关的。”

他说，政府仍在探讨对违反标准作业程序（SOP）的人士提高罚款。昨天有140人没有信件跨州而违反SOP。

目前，在1988年传染病控制及防范法令（342法令）下，最高罚款1000令吉。依斯迈指出，这项惩罚及罚款太低，对许多大公司起不了作用。

据他了解，总检察长正在草拟提高罚款的草案。“一旦获得批准，政府将会宣布，由于涉及紧急法令，可能由法律部长做出宣布。”

首相慕尤丁是在1月11日宣布，马国部分州属从1月13日午夜12时01分起落实第二轮行管令（MCO2.0），即槟城、雪兰莪、吉隆坡、布城、纳闽、马六甲、柔佛和沙巴，直到1月26日。

过后，多个州属也因病例增加，逐步进入行管令的状态。