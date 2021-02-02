马国即将公布华人过年防疫SOP

（早报讯）马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里说，卫生部、国家团结部及国家安全理事会正在拟定有关华人农历新年的标准作业程序（SOP），有关细节将在近期宣布。

星洲网报道，他在直播记者会上说，由于行动管制令（MCO）延长14天，至2月18日，而华人农历新年（2月12日）落在MCO期间，因此，预料相关单位将在近期内完成SOP。

《星洲日报》引述消息人士称，正式与完整的过年SOP将在大年初一4天前，即2月8日（星期一）完整出台。

英文《星报》去年12月27日引述内阁消息称，政府将在制定农历新年的SOP时，或将限制不超过20人吃除夕团圆饭和禁止跨州。

内阁消息称，无论如何，必须制定严格的SOP，如保持人身安全距离等，因为一些家庭的团圆饭可能涉及很多人，且必定会包括涉及年长者的高风险群体。“很大可能会沿用去年开斋节的SOP，但是将再进行调整。”

马国去年5月正处于落实有条件行管令（CMCO）时期，回教徒获准在开斋节首日有多达20名近亲的聚会，也视屋内空间而定。当时也不允许跨州，当局也鼓励回教徒不握手祝贺，以及避免拜访年长者或病人。

在砂拉越，根据砂州地方政府及房屋部16日更新的农历新年及元宵节庆祝活动标准作业程序，该州只限近亲参与庆祝，人数不能超过20人。

砂州也禁止开放门户、挨家挨户拜年、舞狮舞龙、在酒店或餐馆吃年夜饭及庆祝新年、以及在神庙或公共场合庆祝的活动。

砂州的农历新年SOP阐明，大年初一只限不超过20名近亲家人团聚，屋主必须准备体温测量器，让上门到访的家人测量体温，同时须下载及注册MySejahtera、COVIDTrace或Qmunity，以供有需要时追踪。