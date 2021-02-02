【视频】缅甸体育老师跳操时 意外录下政变一幕

缅甸一位体育老师昨天（2月1日）在跳着体操时录制了视频。巧合的是，视频恰好将缅甸军车驶向议会的画面录了下来。当天清晨，缅甸国务资政翁山淑枝和总统温敏等人被军方扣押，全国之后进入紧急状态。

据英国《卫报》报道，这位体育老师名叫Khing Hnin Wai（译名金欣伟），当时她正随着生动的电子节拍跳着体操，对于背后有大批缅甸军车驶过毫不知情。据报，金欣伟是缅甸教育部聘用的一位体育老师。

美国网媒“Buzzfeednew”指出，这则捕捉了缅甸军车驶向议会的“超现实画面”，已在社交媒体上疯传；网民还将这段视频称为“21世纪最强艺术”。

不过，报道也表示，由于金欣伟在视频中的影子有部分被截断，有网民怀疑该视频是用“绿幕”特效合成；对此，她在社交媒体上说，过去自己曾在同一地点拍摄多部视频，强调上述视频是真实的。

缅甸军方昨天凌晨扣押了翁山等人后宣布，也是军方代表的原副总统敏瑞出任临时总统；敏瑞接着宣布根据宪法，实施为期一年的紧急状态，将国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。

数小时后，军方在面簿发表声明，承诺在为期一年的紧急状态结束后举行大选，把政权交给民选政府。军方声明说：“我们将实行真正的多党民主制，并保持完全平衡与公平。”

根据军方编写的现行宪法，全国紧急状态可实施长达一年。但是，鉴于军方掌控全局，随时可修宪更改时限。