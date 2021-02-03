五角大楼将尼米兹号调离中东 三艘航母现身印太

（早报讯）美国国防部将尼米兹号航空母舰战斗群从中东调往印太地区，形成三艘航母同时出现在印太地区，而中东地区无航母的情况。

美国之音报道，美国国防部发言人柯比周二（2日）作此宣布时说，国防部长奥斯汀批准尼米兹号撤离中央司令部安全负责区时，考虑了范围更广的地缘战略局面。

柯比说：“我们部署军力的每一项决定，包括空中、地面和海上力量，当然这包括资源密集的航母和附属战斗群的部署，都是根据对地区威胁做出评估后的安排。”

1月24日，美军宣布以罗斯福号航空母舰为首的一个美军航母战斗群进入了南中国海以推进“海洋自由”，维护印太地区的和平与繁荣。

此外，另一艘航母里根号继续常驻日本横须贺港美国海军基地，从而形成美军三艘航母同时在印太地区执行任务的局面。

拜登新政府1月20日就职后，中国军机加强了对台湾的贴近飞行，称这是对“外部势力”的“严正警告”。与此同时，北京通过了“海警法”，授权中国海警“使用武器制止外国组织和个人在海上侵害国家主权、主权权利和管辖权”。

北京的这些动作被视为对拜登新政府对印太地区安全承诺的测试。

迄今为止，拜登政府官员展示了以美国自身实力和联合盟友力量应对中国挑战的坚定立场。新上任的国防部长奥斯汀与日本国防部长岸信夫通话时表明，尖阁诸岛属于《美日安保条约》第五条的适用范围，美国继续反对任何单方面改变东海现状的企图。

北京称尖阁诸岛为主权归中国的钓鱼岛，经常派政府舰船和飞机进入这个岛屿附近的海域和空域。

新任国务卿布林肯上任刚满一天就与菲律宾外长洛钦通话，强调了美菲共同防御条约明显适用于当菲律宾武装部队、政府船只和飞机在太平洋遭受武装攻击时的情形。他说，这包括南中国海。

美国国务院发言人普莱斯周二回应说：“我们将对抗中国的侵略性、胁迫性行动，稳固我们关键的军事优势，捍卫民主价值，投资研发先进技术，恢复至关重要的安全伙伴关系。”