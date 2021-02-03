峇厘岛恐袭案提审因疫情无限期推迟

（早报讯）美国军事法官周二（2日）宣布，2002年峇厘岛炸弹恐怖袭击案三名被告的提审程序将无限期推迟。

《纽约时报》报道，涉及峇厘岛炸弹恐袭的印度尼西亚极端分子汉巴里（Hambali）和两名马来西亚人，被关在古巴关塔那摩湾基地监狱已17年，原定2月22日首次出庭。

但当局认为，目前冠病疫情严峻，把三人移送到美国海军基地出庭，风险太大。

将于本周到关塔那摩湾基地的军事法官普里查德上校（Charles L. Pritchard Jr）裁定，律师团认为让三名被告到海军基地可能使他们面对健康风险的理由充分。

普里查德是新近加入关塔那摩军事委员会的军事法官，此前的法官也因疫情风险而推迟此案件的提审程序。

原名里端·伊萨穆丁（Riduan Isamuddin）的汉巴里2003年在泰国落网。被美国军方起诉的另外两人为马来西亚公民莫哈末纳西尔（Mohammed Nazir Bin Lep，又名Lillie）和莫哈末法力克（Mohammed Farik Bin Amin，又名Zubair），是汉巴里的左右手，曾接受卡伊达的训练。

汉巴里等三人面对的罪名包括阴谋罪、试图谋杀罪、蓄意造成严重人身伤害、恐怖主义、袭击平民与平民物件、损坏财物罪以及事后从犯罪，上诉罪行均违反战争法。

回祈团在恐怖组织卡伊达的支持下，在2002年10月12日在峇厘岛发动炸弹恐袭，造成202人死亡。2003年8月5日的雅加达万豪酒店爆炸案也是他们所为，万豪酒店恐袭造成12人死亡，多人受伤。