佛州执行紧急搜查令 FBI探员2死3伤

（早报讯）美国佛罗里达州两名联邦调查局（FBI）探员在一处住宅执法时被杀，另有三人受伤。这起事件成为美国联邦执法机构数十年来最血腥的事件之一。

路透社报道，美国联邦调查局周二在一份声明中说，美国东部时间当天上午6点，联邦调查局一队执法人员试图执行法院下达的搜查令，调查佛罗里达州日出城的儿童暴力犯罪时发生了枪击事件。联邦调查局特工协会在一份声明中补充说，搜查令是为了寻找涉嫌持有儿童色情物品的证据。

联邦调查局表示，其中两名受伤的特工在医院情况稳定，而第三名特工不需要住院治疗。声明称，搜查令的对象也已死亡，但未透露其身份。《纽约时报》援引匿名官员的话报道称，这名男子显然是把自己关在一处公寓楼里，被发现时已经死亡。该报称，尚不清楚他是如何死亡的。

白宫新闻秘书莎琪表示，美国总统拜登已经听取了有关此事的简报，可能会在周二晚些时候对此事进行处理。联邦调查局局长克里斯托弗·雷确认，这两名殉职的特工分别是丹尼尔·阿尔芬和劳拉·施瓦茨伯格，并将二人誉为英雄。

雷在一份声明中说：“特工阿尔芬和特工施瓦茨伯格今天在捍卫自己的国家方面体现了英雄主义精神。联邦调查局将永远尊重他们的牺牲，永远感激他们的勇敢。”

报道称，枪击死亡事件仍在调查中，这是联邦调查局最血腥的事件之一。