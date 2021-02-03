消息指马国计划全面开放经济领域

（早报讯）马来西亚政府昨天宣布行动管制令延长两周，但今天有消息指出，当局计划接下来将全面开放所有经济领域，但将制定比目前更严格的标准作业程序，其中包括规定特定情况必须使用个人防护装备（PPE）。

消息人士告诉《星报》，当局计划在2月5日以后的行管令期间开发所有经济领域。“所有经济领域都将开放。相关同业公会告诉政府，目前的行管令比去年3月的首次行管令对小生意及中小企业的冲击更大。负责商业的政府部门表明，很多在马国经济占主要部分的小企业若再没有喘息空间，恐怕将无以为继。”

来自国家安全理事会的消息则表明：“我们将维持并收紧目前所有标准作业程序，因为大部分报告显示，大多数感染群都是标准作业程序放宽所导致的。但如果因为紧急情况而有必要放宽标准作业程序，当局将研究后再决定。”

马国第二轮行动管制令（MCO）原本1月13日实施至2月4日。不过，主管马国防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天宣布，行管令将延长两周至2月18日。

当局目前批准制造业、建筑业、服务业及物流运输等五个基本关键领域、中小型企业、商店及贩摊等在行管令期间继续营运。禁止营业的领域包括夜市、水疗、按摩、理发店、服装店及其他可能造成疫情扩散的零售业。不准进行的娱乐活动包括酒吧、夜总会、夜店、主题公园、室内游乐场、家庭卡拉OK和戏院等。