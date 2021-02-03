汉考克为阿斯利康疫苗辩护 称所有年龄层适合接种

（早报讯）英国卫生部长为该国研发的阿斯利康/牛津大学冠病疫苗进行辩护，并称该国科学家建议将疫苗注射给所有年龄段的人。

据报道，法国、比利时和德国是建议阿斯利康疫苗只适合65岁以下民众接种的欧盟国家之一，而阿斯利康疫苗开发者和英国政府对此表示强烈反对。

路透社报道，英国卫生部长汉考克为英国所开发的疫苗进行辩护时说：“我的观点是，我们应该听科学家的话……关于这一方面的科学已经很清楚了，然后一夜之间出版就绝对清楚地表明，牛津疫苗不仅有效，而且效果很好。”

据报道，法国总统马克龙数日前称阿斯利康疫苗的信息“非常少”，且65岁以上人群注射该疫苗后的早期结果并不“鼓舞人心”。他表示，法国的疫苗策略是先给卫生工作者和老年人接种疫苗。“目前法国的医院里4/5的冠病患者年龄在65岁以上，2/3的重症患者年龄也在65岁以上。或许长远来看，阿斯利康是有用的，但并不是法国‘现在最需要的’。”

此外，马克龙也批评阿斯利康“不是一家疫苗生产公司”，指责对方在疫苗工作的推进和发展中“显然存在问题”。不过，马克龙也承认自己“没有任何数据及研究这些数据的科学团队”，并表示自己“正在等待欧洲药品管理局”和“法国最高卫生局”的意见。

除了法国，德国疫苗委员会也表示不建议为65岁以上民众接种阿斯利康疫苗。

尽管欧盟数国认为其疫苗只适合65岁以下民众接种。但欧洲药品管理局认为，该疫苗兼具有效性及安全性，适用于18岁以上的各年龄层人士。