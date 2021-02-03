英国将设法纪念因冠病逝世的百岁老将 表彰他慷慨精神

（早报讯）英国卫生部长汉考克说，英国将纪念第二次世界大战的老将汤姆·穆尔上尉（Captain Sir Tom Moore），表扬他为抗击冠病疫情募得数千万英镑善款的慷慨精神。

路透社报道，汉考克周三（3日）在接受英国广播公司电视采访时说：“我们应该找到一种方法，以确保我们纪念汤姆上尉，并感谢他为NHS（医疗服务）所做的贡献。”

“我认为每个人都会对此表示欢迎。我认为他感动了各个年龄段的人们的许多心灵……他感动了国家的灵魂，我们应该记住这一点。”

据报道，百岁穆尔周二（2日）因感染冠病去世，距离他入院治疗仅两天。他的家人当天发表声明说，穆尔在生命的最后几个小时有家人陪伴在身边。穆尔生命的最后一年极不平凡，“他恢复了活力，经历了他梦寐以求的事”。他的女儿们表示，她们在父亲生命的最后几个小时与他一起“分享了笑声和泪水”。

穆尔日前确诊感染冠病，随后于1月31日入院接受治疗。他的家人表示，由于他在使用其他治疗肺病的药物，因此不能够接种疫苗。

英国王室和政要纷纷发声悼念这位抗疫筹款英雄。英国首相约翰逊在推特上说，穆尔在疫情这场“战后最深重的危机”中团结鼓舞了所有人。他的善举不仅激励着英国人，也给世界各地的人们带来希望。

白金汉宫一名发言人表示：“女皇陛下非常享受去年与汤姆上尉爵士及其家人的会面。她和王室家庭众人的心与他们同在，认可他给整个国家以及世界其他地方的人们带来的启迪。”

穆尔是英国中部贝德福德郡一名二战老兵。他于2020年4月发起步行筹款挑战，目标是在4月30日百岁生日前借助助行器绕自家院子走100圈，为抗疫医护人员筹集捐款1000英镑。

他的善举激励和感动了无数人，世界各地民众纷纷慷慨解囊，最终为英国国民保健制度筹集超过3200万英镑（约5824万新元），穆尔也因此创下个人通过步行筹款最多的健力士世界纪录。