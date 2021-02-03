特朗普律师团向参议院提交文件 否认煽动叛乱指控

（早报讯）美国前总统特朗普的律师团向联邦参议院提交了一份文件，否认关于特朗普“煽动叛乱”的指控，认为弹劾前总统不符合宪法规定。

《华盛顿邮报》称，这是特朗普的法律团队针对其弹劾案的首次正式回应。这份14页的文件对众议院的弹劾条款进行反驳：第一，由于弹劾审判开始时特朗普已经卸任，参议院无权给特朗普定罪，或禁止他再次竞选公职。第二，否认特朗普在1月6日“煽动叛乱”的指控，暴乱者在其发表讲话前已计划冲进国会大厦；第三，特朗普有权利“表达他认为选举结果是可疑的”言论，因此，无论是1月6日的演讲，还是之前其赢得大选言论、要求佐治亚州务卿找到“足够选票”以使其赢得佐治亚州的电话录音等，都应受第一修正案言论自由权的保护。

据报道，特朗普是美国历史上首位在任期内两度遭到弹劾的总统。1月6日，在国会清点总统大选选举人票期间，特朗普支持者暴力冲击国会，造成至少五人死亡。特朗普在当天早些时候的演讲中呼吁其支持者为改变大选结果“尽力抗争”。

根据美国宪法规定，弹劾需要经过两个步骤：首先是由众议院发起弹劾程序，一旦弹劾草案在众议院以简单多数投票通过，参议院就必须对指控进行审判及辩论。根据弹劾程序，最后裁决中必须有三分之二的参议员同意定罪，弹劾才能落地生效。