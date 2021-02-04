美航向1万3000员工发休假通知

（早报讯）美国第二轮薪金援助计划下个月到期，美国航空周三表示，由于该国旅行需求仍然不景气，本周将向约1万3000名员工发出休假通知。

美国消费者新闻与商业频道报道，美国航空也为在公司工作超过10年的员工提供提前退休计划，其中包括15万美元的退休医疗报销计划和一些旅行福利。同时，该公司还推出了一年或18个月的带薪假。

彭博社报道，发通知的具体时间将在当地时间2月5日。

美国航空公司首席执行官帕克和总裁伊瑟姆在给员工的通知中表示：“疫苗的分发速度不像我们想象的那样快，而要求客户进行冠病阴性测试的新国际旅行限制则削弱了需求。显然，发出这些必要的警告通知并不是我们想采取的步骤。在过去的12个月中，成千上万的同事在工作方面面临着极大的不确定性，这是我们团队在极其艰难的一年中都面临的情绪压力。”

通知中称，在2020年底原以为会在2021年夏季时刻表上恢复所有飞机飞行，但遗憾的是情况并非如此。“新的一年已经过去了五个星期，不幸的是，我们的处境与2020年大部分时间相似。”

报道称，美国联合航空已于上周五向14000名员工发出了类似的休假警告。不过，美国航空是唯一让飞行员休假的大型航空公司，其竞争对手美联航、达美航空和其他航空公司都与工会达成了协议，允许以减少飞行等方式换取不裁员的条件。

美国国会于去年年底为美国航空运营商批准了150亿美元的薪金援助，要求航空公司召回其在秋季休假的员工，并维持薪资总额直至今年3月31日。这已是冠病疫情以来美国政府对航空行业的第二轮援助，美国国会在去年3月为航空公司提供了250亿美元的援助，以防止其在当年秋季之前裁减员工。

目前，航空公司工会正在寻求另外150亿美元的联邦薪金支持，以支持美国航空业在今年9月30日之前保持工作岗位。