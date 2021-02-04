马国退休老妇遭诈骗团伙骗走毕生积蓄100万令吉

（早报讯）雪兰莪一名退休老妇接到诈骗电话后方寸大乱，结果被冒充警察和邮局人员的老千骗得团团转，竟把提款卡和超过100万令吉（约33万新元）毕生积蓄都交出去。这是马国近年电话诈骗案中，数目最高的损失金额。

雪州八打灵再也警区主任聂依查尼今午发布声明表示，这名74岁的马国妇女去年10月接到一通声称来自马国邮政局的电话，指她寄往沙巴的一个包裹内，含有身份证、支票簿和三张银行卡。

他说，女事主随后接到“沙巴警察总部”一名“警官”的电话。“对方指控女事主涉及洗钱罪案，并说警方正调查她。”团伙成员也恐吓受害人，若不合作可能遭逮捕及扣留。

聂依查尼说，女事主接着将个人银行户头等资料告诉对方，也按指示提款卡拿到一家购物中心的一个信箱，还把自己在朝圣基金局的83.3万令吉存款都转到自己的银行户头。诈骗团伙过后利用受害人的提款卡提取这些存款。

他表示，受害人过后还分五次将总额约17.5万令吉的款项汇入嫌犯指定的银行户头，结果总共损失约100.8万令吉。

聂依查尼表示，警方发现诈骗团伙仍持续针对不熟悉电话诈骗案的年长者下手。他说，民众接到这类电话威胁或恐吓时，千万别惊慌失措而中计。“接到可疑电话时应联系家人，并马上报警。”