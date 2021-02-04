缅甸禁止民众访问所有面簿网页及旗下通讯服务

（早报讯）缅甸军事政变状态升级，缅甸国有电信公司MPT等互联网服务提供商宣布禁止访问所有面簿网页。缅甸通讯和信息部对此发布公开信称，此举旨在稳定国家状态，并表示封锁将维持至2月7日。

综合报道，非政府网络监控组织Net Blocks证实，拥有2300万用户的缅甸MPT电信公司星期四（4日）已经封锁面簿和其旗下的Messenger、Instagram和Whatsapp服务。挪威电信公司Telenor表示，所有移动运营商和互联网服务提供商都收到该指令，目前也按照规定禁止用户访问面簿。

面簿星期四（4日）证实，旗下一些服务在缅甸受阻，用户无法使用。公司发言人说：“我们知道有些人目前无法登入面簿服务。我们敦促有关当局恢复连线，让缅甸民众能与家人及朋友联系并取得重要消息。”

缅甸通讯和信息部称：“目前困扰着缅甸国家稳定的人士，正在散布虚假新闻和错误信息，并通过使用面簿促使人与人之间造成误解。”缅甸军方也警告人民不要在社交媒体发布谣言，称这些谣言可能煽动骚乱并造成不稳定。

联合国人权调查成员此前曾表示，在面簿上的仇恨言论在煽动缅甸暴力方面发挥关键作用。他也补充道，在缅甸防止误导和仇恨的行动过度缓慢。面簿本周初则表示，将缅甸局势视为紧急状况，并采取临时措施以防止更多伤害，例如删除讚扬或支持政变的内容。