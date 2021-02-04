英国吊销中国官方电视台CGTN播放牌照

（早报讯）英国媒体监管机构吊销了中国官媒“环球电视网”（简称，CGTN）的播放牌照。这一决定可能令中英两国之间的关系更加紧张。

彭博社报道，英国通讯管理局周四（4日）公布的调查结果显示，CGTN的牌照持有人Star China Media Ltd.对CGTN在英国的播出内容没有编辑控制权。据报道，CGTN早前要求将牌照转让给一家名为中国环球电视网公司的实体，但是申请当中缺失“关键信息”，新的所有人也没有资格持有牌照，因其由一个最终由中国共产党控制的实体所控制。

中国外交部没有立即就此事发表评论。但是，该部曾在去年指责英国阻挠中国媒体在英国进行报道。近期，外交部已对英国广播公司（BBC）就疫情所做的一则视频报道表示不满，并要求其道歉。

通讯管理局发布的信息，中国环球电视网公司并不认为按照英国法律其没有持有牌照的资格。“我们已给CGTN大量时间来遵守法定规则。这些努力现在已经穷尽。”

过去一年，中英两国紧张关系升级。英国禁止华为技术有限公司参与下一代5G无线网络的建设。此外，在中国实施港版国安法后，英国过去几个月开始向合格香港公民颁发护照。

按照法律要求，通讯管理局须防止任何以政治为主要目的的实体取得或持有电视牌照。去年，通讯管理局发现CGTN在报道香港示威游行事件时，违反了中立规定。