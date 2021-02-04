IATA：冠病疫情使2020年全球航空业客运量下滑66%

（早报讯）国际航空运输协会（IATA）表示，冠病疫情引发各国实施旅游禁令影响，2020年全球航空业客运量空前下滑达66%。该协会还警告，新发现传染力更强的冠病变种病毒株，恐怕会伤害今年航空业的复甦前景。

法新社报道，代表全球290家航空业者的IATA周三（3日）在一份报告中指出，全球国际航线客运量去年剧减76%，国内航线客运量减幅则较为缓和，下滑49% 。

旅游禁令主要针对国际旅游，去年首波疫情期间，各国纷纷祭出旅游限制，造成当时全球航空客运量仅达正常水准的5%。航空业者在停机坪空间不足下，被迫将飞机停放在跑道上。

IATA在声明中引述协会理事长朱尼亚克表示：“去年（对航空业）是场大灾难，没其他形容词可以形容。”IATA首席经济学家皮尔斯则表示：“整体而言，全球航空旅客飞行公里数减少三分之二，这是航空业遭受过历来最严重的冲击。”

即便全球已陆续展开疫苗接种计划，但IATA并未正式下修今年全球航空业客运量复苏预测；他们仍警告，冠病变种病毒株的出现将为复苏前景蒙上阴影。皮尔斯指出：“我们仍预期，2021年会是复苏的一年，但年初会是从非常低点起步。”

目前IATA正式预测，今年全球航空业客运量将较去年水准反弹50%。但这仍只达到2019年水准的一半。