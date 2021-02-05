拜登宣布终止也门军事行动 勾勒重振全球领导地位决心

（早报讯）美国总统拜登周四（4日）宣布，美国将终止其在也门的军事行动并冻结美国从德国撤军的计划；拜登还誓言将对俄罗斯和中国做出强势回应，勾勒出美国将重振全球领导地位的决心。

《纽约时报》和美国之音等综合报道，拜登周四（4日）在国务院发表他上任以来的首个重要外交政策演说，概述美国新政府的外交愿景。

拜登说，美国将停止为沙特阿拉伯在也门的战争提供支持，这场持续了六年的战争至今已夺走超过11万人的生命。

拜登表示，他下令国防部对美国在全球的军事态势进行全面检讨，包括冻结对前总统特朗普从德国撤离约1万2000名美军的计划。

拜登说：“我们将与我们的盟友重建关系，我们将重新参与全球事务。”

谈到俄罗斯，拜登表明，美国将对俄罗斯采取强硬立场，不会再对其侵略行动“坐视不理”。

拜登在演说中，称中国是美国“最严峻的竞争者”，给美国的繁荣、安全和民主价值带来直接挑战。他强调，美国将在人权、知识产权和全球治理方面回应中国咄咄逼人的态势，但愿意在符合美国利益的情况下与北京进行合作。

拜登还宣布，他将在下一个财政年度将难民准入上限提高到12万5000人，这比特朗普去年设定的1万5000人高出八倍，较奥巴马执政最后一年所设定的11万人也来得多。