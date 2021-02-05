报告：某些婴儿食品有毒重金属含量达危险水平

（早报讯）美国众议院监督小组委员会周四（4日）发布一份报告，指某些婴儿食品中的“有毒重金属达到危险水平”，可能导致神经系统损害。

路透社报道，众议院监督小组委员会对Nurture Inc、Hain Celestial Group Inc、Beech-Nut Nutrition和雀巢旗下Gerber生产的婴儿食品进行调查后发布这份报告。

报告说，生产商内部标准允许的高含量有毒重金属达到危险水平。而且，根据一些文件，生产商经常出售有毒重金属超标的食品。

众议院监督小组委员会还指出，沃尔马（Walmat）、金宝汤（Campbell Soup Co）和Sprout Organic Foods拒绝配合调查，并对此表示“高度关注”。

众议院监督小组委员会呼吁美国监管机构为婴儿食品中可允许的有毒重金属含量设定上限，并规定生产商必须检测制成品的重金属成分，而不仅是检测制成品的配方成分。

众议院监督小组委员会主席、民主党众议员克里斯纳莫托西（Raja Krishnamoorthi）说：“当我们发现这些生产商在知情下售卖含高含量有毒重金属的婴儿食品时……为未来世代制定一个更高标准显得尤为迫切。”

美国食品与药品监督管理局（FDA）正在对众议院监督小组委员会这份报告进行审查。