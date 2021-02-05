参院外交委员会通过美常驻联合国代表提名

（早报讯）美国参议院外交委员会通过了拜登总统对美国常驻联合国代表的提名，并将提名提交院会表决。

美国之音报道，美国参议院外交委员会周四（4日）以18票比4票通过了资深外交官琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）担任美国常驻联合国代表的提名，并将这项提名送交参议院全体院会进行确认表决。

委员会周四的表决因共和党籍参议员克鲁兹的反对而推迟了一天。克鲁兹表示，对格林菲尔德2019年在一家孔子学院发表的讲话感到担忧。

在1月27日的提名确认听证会上，格林菲尔德被问到她当年在孔子学院讲话一事时说，她当时接受讲话邀请时，是希望与年轻人沟通。她说，她希望当初没有接受这项邀请。她还说，那次活动让她对中国政府与佐治亚州黑人社区的接触感到震惊，并觉得这与中国政府在非洲的活动类似。

她对参议员们说，如果她的任命获得确认，她将在联合国抗衡中国，抗击所有中国在联合国决议中加入有害言辞的努力，并抵制中国在联合国关键岗位安插过多中国公民的做法。

由于参议院目前正在就疫情救助议案进行辩论，下周又计划举行针对前总统特朗普的弹劾审讯，格林菲尔德的提名确认不知何时能进行全院表决。

美国国务院已经表示希望参议院能够尽快确认格林菲尔德的提名。

国务院发言人普赖斯2月3日在国务院例行记者会上说：“如果我们要让中国负责任，我们需要一名确认的联合国大使，一名确认的美国常驻联合国代表。格林菲尔德大使过去几十年来一直在中国问题上发出警告。拜登政府准备好要在各方面的竞争胜过中国，包括在联合国，所以尽快确认她的提名十分重要。”

历任美国常驻联合国大使职位有时被总统授予内阁级别，几乎与作为首席外交官的国务卿同级，有的则不享有这一级别。在上届特朗普政府，前南卡罗纳州长黑利出任美国常驻联合国代表一职时拥有内阁级别，克拉夫特继任美国常驻联合国代表后，未被给予内阁级别。

拜登总统已表示，格林菲尔德大使上任后，美国常驻联合国代表的内阁级别将得到恢复。