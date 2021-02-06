美国支持尼日利亚的WTO总干事人选

（早报讯）美国贸易代表办公室周五（5日）宣布，美国政府“强烈支持”尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为世界贸易组织（WTO）总干事候选人。

由于韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希周五宣布退出WTO总干事遴选，奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）目前已成为新任总干事唯一候选人。

美国贸易代表办公室发表声明说，奥孔乔-伊韦阿拉在世界银行和尼日利亚财政部长期任职，具有丰富的经济、外交知识以及管理大型国际组织的经验。

声明还说，美国注意到俞明希退选，尊重她为促成WTO成员就新总干事人选达成一致作出的这一决定。

美国贸易代表办公室说，美国已准备好与WTO就下一阶段程序进行接触。拜登政府期待与新总干事合作，推动WTO进行必要改革。

新华社报道，WTO第六任总干事阿泽维多去年8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事遴选程序去年6月8日启动，8名候选人获得正式提名，经成员两轮磋商后，候选人减至奥孔乔-伊韦阿拉和俞明希两人。去年10月28日，奥孔乔-伊韦阿拉成为新任总干事唯一推荐人选。但特朗普政府表示不予支持，称将继续支持俞明希参选。

根据WTO现行规则，新总干事任命通常应采取成员协商一致的方式，即164个成员全部同意的情况下，新任总干事才能产生。不过，在特殊情况下，将总干事人选任命决定诉诸成员投票表决也可能成为备选方案。