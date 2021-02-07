报告：牛津大学/阿斯利康疫苗对南非冠病变异效果有限

（早报讯）有报道指出，尽管牛津大学/阿斯利康联手研发的冠病疫苗对英国变异毒株有效，但对近期发现的南非变异毒株而言却效果有限。

英国《金融时报》报道，一份尚未经过同行评估的随机双盲试验报告显示，该疫苗对于预防由南非变异毒株导致的轻症和中症没有明显效果，虽然2000余名志愿者无人住院，但这一结果也让全球疫情预防增添了不确定性。

该报告将于2月8日公布，《金融时报》提前看到的内容显示，在人体临床试验以及接种者血清试验中，阿斯利康疫苗对最早在南非发现的501Y.V2病毒变体的预防效果显著降低。该报告称，两剂阿斯利康疫苗对于预防这一病毒变体导致的中轻症状没有显示出效果，而对于重症的预防情况目前还不明确。

较早前有报道称，针对在英国发现的冠病病毒变异毒株，牛津大学/阿斯利康联手研发的冠病疫苗有效性为75%。研究人员检测了256名参与临床试验人员的血液样本，发现其中不到三分之一感染了病毒的新型变种。

最终，在75%有感染症状的病例中，牛津疫苗能引发针对新病毒变种的有效免疫反应；若将没有出现症状的病例也涵盖其中，则约有三分之二的病例能引发有效的免疫反应。

这被视为全球疫情防控的好消息，但南非变异毒株又带来了新的不确定性。除了阿斯利康疫苗之外，强生和Novavax此前也都曾表示，他们的疫苗在预防南非变异毒株上有效性也大大降低。