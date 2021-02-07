英国私人俱乐部推出阿联酋疫苗接种观光服务

（早报讯）英国有私人俱乐部宣称，可提供有钱人自费赴阿联酋接种冠病疫苗的服务，做为把观光带进阿联酋的一环，在多数国家都还拿不到疫苗的当前引人侧目。

英国《卫报》指出，在当前全球疫苗分配短缺、呼吁应优先分配给脆弱族群与医卫人员之际，这项服务是首个特定国家想拿自家冠病疫苗供应当卖点吸引外国游客的例证。阿联酋的卫生部、新闻联络处与杜拜旅游部门暂未对此回应。

成立于2012年的Knightsbridge Circle俱乐部标榜“高档的旅游与生活方式”，收取会员2万5000英镑（约4万5800新元）的年费。该俱乐部声称，他们能安排的服务还包括与教宗共进午餐、请流行乐歌手艾莉西亚凯斯（Alicia Keys）教声乐，甚至很快能买到通常要等两年才能到手的知名设计名牌包。

Knightsbridge Circle声称，他们与阿联酋政府达成伙伴协议，可以带非阿联酋居民的人士到该国接种中国国药集团的疫苗。阿联酋公民与居民可免费接种疫苗。

至于非正式会员，俱乐部也开放65岁以上者缴1万英镑参加，机票与三周在阿联酋的住宿也须自理。俱乐部表示，2万5000英镑年费的年度会员与1万英镑的三周临时成员，过去几周已满额，目前暂无新的申请。

虽然英国国内65岁以上者是疫苗接种的优先群，可免费接种阿斯利康或辉瑞疫苗，但Knightsbridge Circle俱乐部表示，不分国籍都可加入会员。