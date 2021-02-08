印度北部冰川断裂已致14人死百余人失踪

（早报讯）据法新社周一（8日）援引印度官员消息，该国北部冰川断裂已致14人死亡，一百多人下落不明。

据中通社报道，该国北阿肯德邦政府8日发推文说：“到目前为止，总共有15人获救，从不同地方找到了14具遗体，”另据印度新德里电视台报道，目前已发现14具遇难者遗体，另有170人失踪。

北阿肯德邦首席秘书奥姆·普拉卡什说，死亡人数可能达到100至150人。

印度总理莫迪发推文说：“我一直在关注着这一不幸的情况……全印度与北阿肯德邦站在一起，全国人民为那里每个人的安全祈祷。”

印度北部喜马拉雅山脉的大片冰川7日断裂，撞上印度北部北阿肯德邦一座水坝，并导致道里根加河决堤及引发洪水，下游村庄被迫疏散。

受灾地区位于印度首都新德里以北约500公里处。当地官员发布的视频画面显示，山洪暴发，瞬间冲毁一座水电站，裹挟泥沙和石块继续奔流。路透社援引北阿肯德邦警察局长阿萧克·库马尔的话报道，超过50人在这座水电站工作，一些人获救，其他人可能已经罹难。

印度内政部发言人说，全国救灾应急部队已派出四支救援队、约200名救援人员，军方已派出飞机、直升机和海军蛙人前往灾区。与北阿肯德邦相邻的北方邦加强了警戒。

据悉，在印度北阿肯德邦，山体滑坡和山洪时有发生。路透社报道，2013年6月雨季期间，暴雨引发山洪等灾害，洪水淹没大量房屋，冲毁道路和桥梁，导致近6000人丧生。