印度北部冰川断裂已致19人死亡 逾200人失踪

（早报讯）据中通社援引《印度快报》报道，印度北部北阿肯德邦发生的冰川断裂，截至印度当地时间周一（8日）下午2时，当地警察部门公布消息称，已找到19具遗体，另外统计有202人失踪。

7日上午，印度北部北阿肯德邦发生冰川破裂，引发雪崩幷导致河水泛滥，数千人被迫紧急撤离。

北阿肯德邦警察总监阿肖克·库马尔说，救援工作正在紧张进行，目前搜救重点集中在被困一条隧道中的约30名工人。失踪人员大多数是来自比哈尔邦和北方邦的工人，还有一些当地村民。

印度空军出动人员和直升机前往当地救援。印度空军在报告中称，在对该地区进行空中侦察后，发现位于塔普万附近马拉里山谷入口的两座桥梁也被冲走。现场勘察图像显示，河流中有许多碎石。

路透社援引北阿肯德邦首席秘书奥姆·普拉卡什的话称：“实际（伤亡）数字还没有得到证实，但估计有100至150人已经死亡”。

美国媒体报道说，印度边境的警察发言人说，多达200名工厂工人失踪或被困在工厂的隧道中。

路透社称，目前尚不清楚是什么原因造成了在非汛期出现山洪灾害。2013年6月，印度北阿肯德邦曾遭遇罕见的季风降雨天气，最终引发了一场堪称毁灭性的洪水，当时夺走了近6000人的生命。

科学家们指出，全球变暖是冰川破裂的首要原因。