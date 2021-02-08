阿联酋“希望号”探测器将进入火星轨道

（早报讯）阿拉伯世界的首项太空任务、阿联酋的“希望号”探测器预计将于周二（9日）进入火星轨道。

据中通社引述外媒报道，这场太空冒险适逢阿联酋建国50周年纪念，它将在火星轨道上遥祝阿联酋建国50周年。1971年12月2日，阿拉伯联合酋长国宣告成立。阿联酋这次任务若成功，将成为第5个抵达火星的国家。

过去只有美国、印度、前苏联和欧洲太空总署曾成功登陆这颗红色星球。

“希望号”火星任务团队2月6日召开新闻发布会宣布，“希望号”即将接近火星，开启入轨任务。一切顺利的话，预计“希望号”将在迪拜时间2月9日19:42左右（北京时间23:42）进入环火星轨道。

据介绍，“希望号”2020年7月20日从地球发射升空以来，已经飞行了4亿多公里，其间由地面操控进行了多次变轨，目前各项飞行数据一切正常。由于信号传输回地球有10分钟左右的延迟，从地球上已经无法对“希望号”进行实时操控，现在“希望号”已经切换到完全靠自动程序飞行。

“希望号”不仅是阿联酋首个火星探测器，也是阿拉伯世界首个火星探测器。它重约1.5吨，设计寿命为2年，主要任务是观测火星大气的温度和湿度，以及火星气候的变化等。“希望号”不会在火星着陆，而是在距火星表面2万至4万公里的轨道上环绕火星运行。“希望号”绕火星运行一周需要大约55小时。阿联酋科学家表示，“希望号”团队将通过网站及时公开发布所有获得的数据。