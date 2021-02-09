弹劾审讯今启动 特朗普律师指国会骚乱是暴民个人所为

（早报讯）美国前总统特朗普的弹劾审讯将于周二（9日）在参议院正式启动。

路透社和英国广播公司（BBC）综合报道，特朗普律师团在周一发布的审前摘要中，将1月6日的国会骚乱归咎于特朗普的支持者，指他们强闯冲击国会大厦全属个人所为。

特朗普的律师团表示，美国联邦调查局（FBI）的文件显示，当天的骚乱是经过预先策划的行动，这表示暴民不可能是在特朗普的煽动下攻击国会山。在国会骚乱爆发前，特朗普到白宫外向支持者发表讲话，呼吁支持者“战斗”，称“我们绝不会放弃，我们绝不会让步”。

律师团也以特朗普已卸下总统职务，现在是一名普通公民，指参议院在特朗普卸任后对其进行弹劾审讯违反了宪法。

由九名民主党众议员担任的弹劾审讯管理人在他们的审前摘要中表示，大量证据证明特朗普煽动叛乱的罪证确凿。

他们说：“特朗普无法为他的行为开脱罪责或提供任何有效的辩解。他想尽办法要推卸责任，但这一切都是徒劳无功的。”

支持特朗普的示威者1月6日暴力冲击国会大厦，造成五人死亡。众议院1月13日表决通过一项针对特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”。参议院100名参议员1月26日宣誓组成陪审团，正式接手审理弹劾案。

弹劾案要过关必须获得三分之二参议员的支持，这意味着除了所有50名民主党参议员，50名共和党参议员中也须有至少17人投赞成票，特朗普的罪名才会成立。

特朗普是美国历史上首位两度面临弹劾的总统。美国众议院于2019年12月首次弹劾特朗普，指控他滥用职权和妨碍国会。参议院在审理后否决了弹劾。