欧洲三国驱逐俄外交人员 俄方称毫无根据

（早报讯）德国、瑞典、波兰等欧洲三国周一（8日）分别宣布，驱逐俄罗斯驻本国外交机构人员，作为对俄罗斯此前要求三国驻俄外交机构人员离境的回应。

俄外交部同日表示，此举毫无根据且不友好，是对俄罗斯内政的干涉。

德国外交部当天发表声明说，根据《维也纳外交关系公约》，宣布俄罗斯驻德国大使馆一名工作人员为“不受欢迎的人”，并表示这是对俄方2月5日宣布驱逐德国外交官的回应。

瑞典外交部长林德在推特上说，瑞方已通知俄罗斯驻瑞典大使，要求俄罗斯使馆一名工作人员离境。她说，俄方驱逐“仅履行职责的瑞典外交官”的决定不可接受，这是对这一决定的“明确回应”。

波兰外交部发表声明说，波兰外交部根据对等原则并与德国、瑞典协调，决定宣布俄驻波兹南总领事馆一名工作人员为“不受欢迎的人”，并要求其离境。

针对欧洲三国驱逐俄罗斯外交人员，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，德国、瑞典、波兰的举动是西方针对俄罗斯采取的一系列行动的延续，俄方认为这些行动是对俄罗斯内政的干涉。

新华社报道，俄罗斯外交部网站2月5日发表声明说，就瑞典和波兰驻圣彼得堡总领事馆、德国驻俄罗斯大使馆相关人员于1月23日参加非法活动一事，俄方已向瑞典、波兰和德国提出抗议。依据《维也纳外交关系公约》相关规定，俄方宣布相关人员为“不受欢迎的人”，要求他们于近期离境。

俄罗斯反对派人士纳瓦尼1月17日从德国返回俄罗斯时，俄执法机构以其多次违反缓刑规定为由将其逮捕。1月23日，纳瓦尼的支持者未经批准，在包括莫斯科在内的多个城市组织游行活动。2月2日，莫斯科市地方法院判处纳瓦尼3年半监禁。