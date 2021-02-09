专家建议戴更好的口罩以应对变种冠病毒

（早报讯）专家认为，面对传染力更强的新型变种冠病病毒，现在是时候考虑使用医疗级的呼吸器口罩、或同时戴一个外科口罩和一个布口罩，以加强防护。

法新社报道，科学界已达成的一个共识是，相较于附着在物体表面，空气是冠病病毒更主要的传播方式。而且越来越多证据显示，我们呼吸和说话时产生的飞沫是冠病病毒的常见传播途径，飞沫的传播距离甚至能达数米之远。

还有一点是，新变种冠病病毒例如B117的传染性更强，与常见的冠病毒株相比，B117的病毒载量较小却可以导致症状性的冠病感染。

美国弗吉尼亚理工大学研究空气传播疾病的教授马尔（Linsey Marr）说，口罩能否发挥功效取决于它的过滤层和贴合度。

马尔说，阻挡细微颗粒的最佳材料包括N95和许多手术型口罩所采用的聚丙烯无纺布，以及飞机采用的高效微粒空气过滤器（HEPA filter）。

在布口罩方面，她指编织紧密的棉布效果最好。

马尔说：“如果戴布口罩，可选择多层次的口罩，最好是一个带口袋的口罩，将好的过滤材料塞入其中。你也可以戴一个外科口罩，再加上一个贴合脸部的布口罩。”

不过，马尔并不建议同时戴超过两个口罩，她提醒说：“戴上口罩后，必须确保你的呼吸依然顺畅，否则空气更可能从口罩边缘渗入。”