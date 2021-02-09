世卫评估阿斯利康疫苗对变种病毒的有效性

（早报讯）世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞周一（8日）表示，在南非决定暂缓启动阿斯利康冠病疫苗接种后，世卫组织专家当天召开会议，就该疫苗对变种冠病病毒的有效性等展开评估。

新华社报道，南非政府7日宣布暂缓启动接种由英国牛津大学和阿斯利康制药公司联合研发的冠病疫苗，原因是有研究显示，这款疫苗在预防南非发现的501Y.V2变种冠病病毒方面效力有限。

谭德塞说，世卫组织免疫专家战略咨询小组已于8日召开会议，对阿斯利康疫苗展开评估并讨论最新进展。他本人将于9日与该小组会面商讨建议。

在记者会上，世卫组织免疫、疫苗和生物制品主管奥布莱恩说，专家小组已与在发现变种冠病病毒的英国、巴西和南非进行相关有效性试验的研究人员及阿斯利康公司代表会晤。她认为，从多个试验证据来看，在应对多种变种冠病病毒时，阿斯利康疫苗对降低重症住院率和病亡率有效；但也有迹象表明，在某些人群中以及在针对某些类型的变种冠病病毒时，该疫苗诱导出的中和抗体反应会有所不同，其有效性有所减弱。

此外，全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利在记者会上表示，阿斯利康疫苗已被多个严格的监管机构审核通过，因此联盟将继续推广该疫苗，并继续跟踪该疫苗效果。他同时表示，预计未来会有更多种冠病疫苗进入世卫组织主导的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）疫苗产品组合中。