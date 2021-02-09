美国海军两航母打击群现身南中国海

（早报讯）据报道，美国海军周二（9日）宣布，“罗斯福”号与“尼米兹”号两个航空母舰打击群当天在南中国海“会师”，幷展开所谓“双航母”行动。

中通社援引路透社报道称，这是自2020年7月以来，美国海军在南中国海紧张局势加剧的情况下首次举行这样的演习。路透社援引美国海军声明表示，“罗斯福”号航母攻击群和“尼米兹”号航母攻击群进行了一系列演习，旨在增强双方的协同作战以及指挥和控制能力。

1月24日，美国海军“罗斯福”号航母经由巴士海峡进入南中国海，美国侦察机和舰载预警机也抵台湾周边空域活动。

2月5日，美国海军“尼米兹”号航空母舰现身南中国海，距离“罗斯福”号航母部署到南中国海仅仅过去了13天。

此外，“里根”号航母继续常驻日本横须贺港美国海军基地，从而形成美军三艘航空母舰同时在印太地区执行任务的局面。

与此同时，美国第七舰队2月5日宣布，美国海军“麦凯恩”号在穿越台湾海峡一天后，在南中国海的西沙群岛海域进行了一次所谓的自由航行行动。

中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里空军大校2月6日表示，2月5日，美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自闯入中国西沙领海。南部战区组织海空兵力进行跟踪监视幷予以警告驱离。