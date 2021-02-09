南非政府冠病疫苗采购拟转向强生

（早报讯）据中新社报道，7日晚间，南非卫生部宣布推迟首批牛津阿斯利康冠病疫苗的接种工作，并重新磋商如何分配使用这批疫苗，原因在于这批由印度生产的疫苗被证实对变种冠病病毒不具有明显保护作用。

截至2月9日，南非冠病确诊病例总计达到147万7511起，死亡病例累计达到4万6473起，是非洲大陆冠病疫情最严重的国家。

就在南非民众为此感到失望不已时，南非卫生部副总司长皮雷8日证实，接下来几周时间内，南非政府将会把视线转向辉瑞、强生等医药公司生产的疫苗。目前，强生公司所生产的疫苗被证实对在南非发现的变种冠病病毒有效。皮雷承诺，南非政府将在本周内拿到首批强生疫苗，但他没有透露具体数量。

南非政府冠病疫情部长级顾问委员会主席卡里姆亦表示，根据工作计划，南非疫苗接种工作目前只会推迟几天，牛津阿斯利康疫苗的推迟接种并不会造成太大影响。

对此，南非公务员协会（PSA）8日晚间发表声明呼吁称，鉴于首批牛津阿斯利康疫苗的功效，南非政府应该果断停止使用这批来自印度的疫苗。该协会发言人鲁本·马勒卡指出：“我们的政府眼下需要购买真正能够使用的疫苗，而不应有任何迟疑，只有这样才能在第一时间开始全国范围接种工作。”他指出，冠病疫苗接种工作目前应是南非的头等大事，“南非人民再也不能忍受漫长的等待了，特别是在天气转冷前，我们需要尽快推进疫苗接种进度。”