美国参院启动弹劾审讯 民主党公布暴民攻击国会新视频

（早报讯）美国前总统特朗普的弹劾案于美东时间周二下午（新加坡时间周三凌晨）在参议院正式开审。这是美国有史以来首次对一位卸任总统进行弹劾审讯。

路透社报道，控辩双方首先就弹劾案的合法性进行辩论，并以56票对44票的表决结果，批准推进审讯程序。

由民主党控制的众议院将1月6日国会骚乱事件归咎于特朗普，以煽动叛乱条款弹劾特朗普。

检方由九名民主党众议员担任的管理人所组成。

民主党首先播放了特朗普的支持者1月6日暴力攻击国会山的视频。视频显示，骚乱暴发前，特朗普在白宫外呼吁他的支持者为推翻11月3日的总统选举结果“奋战到底”（Fight like hell），在他讲话之后，暴民以人多势众之势突破了国会警察的防守线。

担任弹劾案管理人团长的民主党众议员拉斯金说，特朗普必须为国会骚乱负责，不能因为他已经卸任就享有所谓的“1月豁免”，否则未来的总统若不想移交政权，将可以动辄诉诸暴力。

拉斯金还播放了一个从未对外公开过的新视频，视频中显示特朗普的支持者在国会大厦内大肆打砸破坏的种种恶行，包括向警察抛掷重物、在有国会议员躲藏的室外试图破门而入以及一名警察开枪击毙一名暴民的画面。

特朗普的律师团说，特朗普现已恢复普通公民身份，指弹劾卸任总统违反宪法，并指控民主党的出发点带有恶意，目的是为了消除其政治对手。

弹劾案要过关必须获得三分之二参议员的支持，这意味着在民主、共和两党各占50席的参议院中，民主党必须至少争取到17名共和党参议员的支持，才能成功弹劾特朗普。