地球自转加速，2021年会过得更快吗？

（早报讯）正准备过春节的你，有没有感到时光飞逝如电？其实，这不光是直观感受，科学地来讲，2021年确实会比以往年份稍短。

作为浩瀚宇宙中的一员，地球无论是公转还是自转，都会受到星际间作用力的影响，在不断地加减速中调整。仅就当下而言，地球的自转在加快，意味着一天在变短。

“专业数据显示，现在时间的流逝比过去半个世纪的任何时候都要快。这是因为地球自转速率为50年来最快。”科普专家、中国科学院国家授时中心党委书记窦忠表示，相关科研发现，自2020年的年中以来，地球的自转速率呈现加快趋势。

地球的自转速率比以往更快，能够说明一年会更快过去？这要从时间的测量说起。时间测量的基础单位就是秒，再细化还有毫秒、微秒、纳秒等等。

如今用于测量时间的高精度原子钟已达到阿秒级，即10的负18次方秒。有多短？总之就是很短了，人体感官察觉不到的那种短。自20世纪60年代以来，高精度原子钟一直以超高精度记录每日时长。研究人员在观测原子钟时发现，在过去50年里，地球完成一次自转所需的时间很少短于24小时，即86400秒。然而，如今一天的时长则短于86400秒。

窦忠表示，根据英国媒体近日的报道，研究人员发现2020年的7月19日短了1.4602毫秒，成为有记录以来最短的一天。这样的极细微差别，尽管在人们的日常生活中无从体现，但却会在通讯、电力、导航等领域产生重要影响。