科比坠机事故调查-飞行员浓雾中迷失方向

（早报讯）在经过一年的调查之后，美国国家运输安全委员会9日公布了美职篮巨星科比·布莱恩特坠机事故的调查结果，该机构表示飞行员在浓雾中视线受阻、迷失方向可能导致了飞机失事。

去年1月26日，50岁的飞行员祖巴扬驾驶直升机搭载科比、科比的13岁女儿吉安娜以及其余6人参加一场青少年篮球赛，结果途中发生坠机悲剧，机上9人全部遇难。据媒体报道，事发前后该地区雾气浓重。

美国国家运输安全委员会表示，祖巴扬当时很可能是在浓雾和低云中遭遇了空间定向障碍，迷失了方向，既无法分辨上下，也丧失了对飞机转向的判断。

调查人员称，在飞机坠毁前，祖巴扬和地面控制人员联系时说飞机正在向上攀升，但事实上飞机正在快速左转，最后急速坠落。

美国国家运输安全委员会主席萨姆沃特解释说：“我们说的空间定向障碍，是指飞行员无法分辨向上还是向下，此外飞机是在直行还是转弯，飞行员也感受不到了。从祖巴扬当时的操作上看，他应该是在能见度极低的情况下遭遇了空间定向障碍，他当时错误地认为飞机是在爬升，但事实上却是在下降。”

调查人员也表示，祖巴扬或许当时也有一种内在的压力，希望自己能把科比等人按时送达比赛地，而这种想要完成任务的压力也影响了他的决策，让他在天气愈发恶劣的时候，没有选择放弃飞行任务、在附近机场降落避险。调查人员同时表示，在飞机出发前祖巴扬也没有递交飞行备用方案。

“其实在遭遇大雾之前，飞行员可以选择安全降落，沿路有不少机会可以改变航线降落，这起事故本可以避免。祖巴扬在判断和决策上出现了错误，导致了这起悲剧。”萨姆沃特说。